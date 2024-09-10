Усик підготував смаколики для Ф'юрі: чим пригощатиме українець "Циганського короля"

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик незабаром розпочне підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Український боксер добре вивчив особливості епатажного британця.

Другий бій між суперважковаговиками Тайсоном Ф'юрі та Олександр Усиком обіцяє бути не менш видовищним, ніж перший. Британець спробує взяти реванш за поразку, яка позбавила його статусу непереможеного чемпіона.

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Що приготує Усик для Ф'юрі

Втім, українець готовий до такого розвитку подій. Олександр зазначив, що перший поєдинок дав достатньо інформації про суперника.

З останнього бою я багато про нього дізнався. Багато тих речей, які я побачив в бою, я не бачив по телевізору. Ми підготуємось ще краще і, дай Боже, покажемо свою форму ще раз,

– зауважив Усик.

Колишній абсолютний чемпіон світу у тренувальному таборі намагатиметься набрати найкращу форму. Крім того, Усик готує сюрприз для Ф'юрі.

Щось неочікуване для Ф’юрі? Готуємо для нашого друга цукерки, торти, все-все. Ми будемо його пригощати смачними тортиками й смачними обіймами,

– пожартував Олександр.

Нагадаємо, що перший бій завершився на користь українця. Судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику.

З цим не погодився пихатий "Циганський король". Він пообіцяв повернути чемпіонські титули та стати лідером дивізіону.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Переможця бою очікує ймовірна зустріч з Ентоні Джошуа.