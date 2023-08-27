Потужна відповідь за удар нижче поясу: як Усик відправив Дюбуа на ринг – відео нокауту

Український боксер вклав всю злість в удар у дев'ятому раунді. Даніель поплатився за нелегальний удар у п'ятому раунді.

У польському Вроцлаві завершився вечір боксу, хедлайнером якого був бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Українець захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі, пише 24 канал.

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Олександр зміг здобути перемогу нокаутом у 9-му раунді. Усик до цього відправляв Дюбуа в нокдаун, після чого джебом в голову ефектно завершив поєдинок.

Відео нокауту від Усика:

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Відзначимо, що у п'ятому раунді Даніель недозволеним ударом нижче пояса поклав Олександра на ринг, через що отримав попередження від судді. Втім українець оговтався та відігрався на британцеві. Загалом Усик виграв кожен з 21-го бою на професійному рівні (14 з них нокаутом).