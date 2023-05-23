Промоутер Усика оцінив вартість наступного бою українця та натякнув на місце проведення

Олександр Красюк має намір порадувати поляків та українців у Польщі поєдинком за участю чемпіона світу у супертяжкій вазі. Вже скоро пройдуть торги на організацію боя Усика проти Дюбуа.

Питання трансляції – ключове

У квітні Олександр Усик мав вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Боксери мали б посперечатися за звання абсолютного чемпіона, але у підсумку сторони не дійшли згоди.

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Тепер команда українця організовує Усику бій проти Даніеля Дюбуа. Британець є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBA. Вже 25 травня мають пройти торги за організацію бою. Про них детальніше розповів промоутер Усика Олександр Красюк.

Ці торги відбуваються за нашою ініціативою. Команда Дюбуа має ексклюзивний контракт із британським BT Sport. Ми ж не маємо контрактів та зобов’язань із жодною телемережею у світі. Така гнучкість потрібна, щоб приймати рішення, які нам вигідні у конкретній ситуації. Якщо ми досягнемо домовленості з Дюбуа, єдиними каналом, який зможе транслювати цей поєдинок на території Великої Британії, буде BT Sport. Нас така історія не дуже влаштовує. Окрім BT Sport, на ринку є й інші потужні гравці - SkySport, DAZN. Ми традиційно налаштовані співпрацювати з тим телепартнером, який запропонує нашій команді найкращі умови,

– зазначає Красюк.

Бій у Польщі та його вартість

На його думку, комерційна вартість бою не буде перевищувати 10-ти мільйонів доларів. Крім того, промоутер відзначив, що команда Усика хоче організувати бій у польському Вроцлаві. Активно цю ідею підтримує мер міста.

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Ще одною перевагою є велика кількість українців у Польщі – близько 3-х мільйонів. Красюк має намір організувати великий вечір боксу з благодійними проєктами. Промоутер українського боксера хоче створити домашню атмосферу для Усика.

Олександр не проводив боїв в Україні з 2015 року. Нагадаємо, що в останній раз українець виходив на ринг у серпні минулого року. В Саудівській Аравії Усик повторно здолав Ентоні Джошуа та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.