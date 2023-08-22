Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Український боксер Олександр Усик захищатиме свої чемпіонські пояси в бою проти британця Даніеля Дубюа. Бій відбудеться в суботу, 26 серпня. Онлайн-трансляція бою Усик - Дюбуа доступна на сайті 24 каналу.

Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у важкій вазі. Його суперник Даніель Дюбуа володіє титулом "регулярного" чемпіона світу за версією WBA, тому і став офіційним претендентом на бій з українцем.

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Бій Усик – Дюбуа вирішили провести у Вроцлаві на Tarczyński Arena 26 серпня. Загалом в цей вечір у Вроцлаві відбудеться грандіозне боксерське шоу, де головним поєдинком і стане протистояння Усика та Дюбуа. А вже 9 вересня на цьому стадіоні свій матч проведе футбольна збірна України, яка зіграє проти Англії.

Офіційна трансляція бою Усик – Дюбуа в Україні буде доступна на платформі Megogo. Однак дивитися онлайн бій Усик – Дюбуа можна буде тільки для підписників за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт".

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Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Дюбуа. Вона буде доступна в цій новині в день поєдинку. Також на сайті буде опубліковано результат протистояння та відео найкращих моментів бою Усик – Дюбуа.