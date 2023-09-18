Таким міг бути Шахтар: усі 11 футболістів Брайтона взяли участь в гольовій атаці в грі проти МЮ

Брайтон в матчі чемпіонату Англії на виїзді переміг Манчестер Юнайтед. Другий гол у ворота "червоних дияволів" був забитий під час атаки, в якій взяли участь усі гравці Брайтона.

Манчестер Юнайтед зазнав домашньої поразки у матчі проти Брайтона. У першому таймі за гостей відзначився Велбек. У другому таймі забивали Гросс та Жуан Педро. А від розгромної домашньої поразки МЮ врятував Межбрі.

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Статистика показала, що Брайтон більш володів м'ячем в цьому матчі. І хоча команда завдала менше ударів по воротах суперника, але в них 8 з 10 ударів таки були у площину, у той час як гравці МЮ лише чотири рази пробили в площину воріт за свої 14 ударів.

Та не лише цим відзначилися гравці Брайтона. У другому таймі, коли Гросс забив другий гол у ворота Манчестер Юнайтед, команда показала просто неймовірну ефективність володіння м'ячем. Футболісти зробили 30 пасів до того, як Гросс пробив по воротах. А в цій атаці взяли участь усі 11 футболістів команди, адже ця атака розпочалася із введення м'яча воротарем.

Відео атаки Брайтона за участі усіх гравців команди

Варто відзначити, що тренує Брайтон італієць Роберто Де Дзербі. Він очолив цей клуб 18 вересня 2022 року. А до цього працював тренером донецького Шахтаря. Тренером "гірників" він став 25 травня 2021 року. Але не пропрацював на цій посаді навіть повноцінний сезон. Адже 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення до України, і футбольний сезон в Україні було зупинено. Зважаючи, що на той час невідомо було як складеться з футболом в Україні, 11 липня 2022 року Шахтар оголосив про припинення співпраці з Роберто Де Дзербі.