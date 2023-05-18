Хто залишиться в еліті: УПЛ та ПФЛ визначили дати стикових матчів

На спільному засіданні представники УПЛ та ПФЛ обговорили дати матчів плей-оф між клубами Прем'єр-ліги та Першої ліги. Проте в календарі можливі зміни через матчі збірної України.

Футбольний сезон в Україні наближається до завершення. 3 червня повинен відбутися заключний 30 тур УПЛ, а 27 травня останні матчі Першої ліги. Проте не всі команди одразу підуть у відпустку.

До теми В УПЛ зруйнували чутки про розширення української першості до 20 клубів

Дати погоджені, але можливі зміни

Згідно з регламентом змагань УПЛ сезону 2022/23, 13 та 14 команди елітного дивізіону зіграють стикові матчі з 3-ю та 4-ю командами Першої ліги. За підсумками двобоїв визначаться два учасники УПЛ на наступний сезон.

На спільному засіданні УПЛ та ПФЛ були визначені дати проведення матчів плей-оф. Враховуючи календар змагань УПЛ та ПФЛ, а також міжнародний календар матчів національних збірних команд України, були погоджені наступні дати – 10 та 14 червня 2023 року.

В разі виклику до складу національної та молодіжної збірних команд України футболістів команд-учасниць матчів плей-оф, поєдинки відбудуться на два дні раніше – 8 та 12 червня.

Хто претендує на матчі плей-оф

Нагадаємо, що за 4 тури до завершення чемпіонату УПЛ внизу турнірної таблиці розгорнулася справжня боротьба за виживання. ФК Львів практично втратив шанси на порятунок, а от на потрапляння в зону перехідних матчів претендують: Металіст (22 очка), Рух (24), Минай (26), Металіст 1925 (27), Інгулець (27), Верес (27). Також ще не гарантував собі прописку на наступний сезон Чорноморець (29).

У Першій лізі гарантували підвищення в класі Оболонь та Полісся. А от на 3 та 4 місце претендують ЛНЗ (19 очок), Металург (17), Карпати (17). Теоретично є шанси навіть в Епіцентра (12 очок).