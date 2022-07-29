УАФ затвердила базовий день старту нового сезону УПЛ

Попри війну в Україні стартуватиме новий футбольний сезон. Вже офіційно визначили базовий день першого туру УПЛ.

Дата старту нового сезону УПЛ

28 липня Виконком Української асоціації футболу затвердив план-календар наступного сезону УПЛ. Згідно з ним базовий день першого туру припаде на 23 серпня.

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Старт УПЛ розпочнеться напередодні Дня Незалежності України (24 серпня).

Нагадаємо, що минулий сезон-2021/2022 через повномасштабне вторгнення росії в Україну був закінчений достроково. Команди провели лише одне коло змагань.

Перевірка безпеки на стадіонах

Також представники робочої групи напередодні поїхали з перевіркою на українські стадіони, які прийматимуть матчі нового сезону УПЛ. Проінспектували арени у Львові, Ужгороді та Тернополі

Через воєнний час усі стадіони повинні бути безпечними для офіційних учасників матчів та футболістів. Також мають бути облаштовані укриття на випадок повітряних тривог.

Наразі відомо, що донецький Шахтар свої поєдинки гратиме у Львові, де ще у більш-менш мирні часи виступав в УПЛ та єврокубках. Чорноморець, Дніпро-1, Металіст та Ворскла вже теж визначились із містами своїх матчів. Деякі клуби ще ведуть перемовини з місцевими владами та керівниками арен.

Футбольний сезон відновиться, але фанати зможуть побачити його лише онлайн. Усі поєдинки відбудуться за порожніх трибун.