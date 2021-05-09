Динамо розгромило Колос, перемога Зорі: результати 26 туру УПЛ – відео

Останній тур українська Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2020/2021 стартував у неділю, 9 травня. Огляд та результати всіх матчі 26 туру УПЛ у матеріалі Спорт 24.
Минай – Ворскла 1:2
Голи: Хахльов, 7 (п) – Кане, 14, Кулач, 41 (п)
Минай – Ворскла відеоогляд
Маріуполь – Десна 4:1
Голи: Очеретько, 61, Сікан, 63, 78, Бондаренко, 87 – Конопля, 44
Вилучення: Домбровський, 62 (Десна)
Маріуполь – Десна відеоогляд
Зоря – Олександрія 2:1
Гладкий, 63, Алефіренко, 73 – Вантух, 86
Нереалізований пенальті: Гречишкін, 41 (Олександрія)
Зоря – Олександрія відеоогляд
Колос – Динамо 0:3
Голи: Гармаш, 45, Шапаренко, 57, Миколенко, 65
Колос – Динамо відеоогляд