Дикий фейл воротаря Боруссії Дортмунд: як Кобель поховав команду на старті – відео

Швейцарський кіпер "джмелів" невдало прийняв м'яч у своєму майданчику і зробив подарунок опоненту з Уніона. Це дозволило берлінцям закласти фундамент перемоги над фаворитом.

Уніон – Боруссія Дортмунд 2:0

Голи: Габерер, 8, Габерер, 21.

У Німеччині цими вихідними проходять матчі 10-го туру Бундесліги. Одним із центральних поєдинків можна назвати двобій Уніона та дортмундської Боруссії, пише 24 канал.

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Берлінці підходили до матчу у статусі сенсаційного лідера турнірної таблиці. При цьому фаворитом все одном була Боруссія.

Щоправда команда Терзича почала добивати себе вже на старті першого тайму. На 8 хвилині дикої помилки припустився кіпер Кобель, який не приборкав м'яч після пасу назад.

Ба більше, швейцарець втратив рівновагу і подарував снаряд Габереру, який опинився сам перед порожніми воротами. Мабуть, цей епізод надломив гостей, адже ще до перерви Янік оформив дубль завдяки потужному дальньому пострілу.

Відеоогляд матчу Уніон – Боруссія Дортмунд:

На цьому команди і завершили, що дозволило Уніону закріпитися на першому місці у турнірній таблиці. А ось Боруссія впала аж на шосту позицію і тепер відстає від лідера на 7 очок.