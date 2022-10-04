Унікальні речі українських спортсменів виставили на аукціон для купівлі машини швидкої допомоги

Українські спортсмени вирішили долучитися до благодійного аукціону, мета якого зібрати 430 тисяч гривень на машину швидкої допомоги.

Серед лотів вже представлені боксерські рукавички, форма футбольної збірної з автографами, джерсі баскетбольної та хокейної збірної України, а також форма національної збірної України з карате.

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Їх передали учасники Sport&Business Club Ukraine для спільного аукціону з журналом Playboy та благодійної організації B42KON

Мета проєкту #швидкадляжиття – зібрати кошти для купівлі ще більшої кількості машин швидкої допомоги на потреби захисників України.

Серед лотів представлені:

боксерські рукавички з автографом чемпіона світу за версією WBA боксера компанії Union Boxing Promotion у найлегшій ваговій категорії Артема Далакяна, який вже п’ять разів захистив титул, та підписом Майкла Баффера – легендарного ринг-анонсера, відомого за фразою "Let’s get ready to rumble!";

форма національної збірної України з карате з чемпіонату світу 2021 року з автографом відомого каратиста Станіслава Горуни, бронзового призера Олімпійських ігор та чемпіонату світу, Чемпіона Європи;

джерсі хокейної збірної України з автографами всіх гравців від Сергія Варламова – легенди українського хокею, гравця НХЛ, володаря Кубка Колдера та кращого гравця Канадської хокейної ліги, володаря Континентального кубку IIHF;

футболка національної збірної України з футболу (Limited Special Edition) з автографами Олександра Зубкова, Тараса Степаненка, Миколи Матвієнка, Михайла Мудрика, Віктора Корнієнка та легендарного воротаря збірної Андрія Пятова;

джерсі національної збірної України з баскетболу з автографами гравців, в тому числі гравців НБА Святослава Михайлюка та Олексія Леня.

Кожен спортивний аукціон буде проводитись протягом 5 днів. Посилання на аукціони будуть з’являтись окремо на сторінці B42KON в Інстаграм та в телеграм-каналі власника бренду Playboy в Україні Олександра Шевченка.

Перший лот виставлять на аукціон вже 5 жовтня.