На їх стадіоні гратиме збірна України: польські ультраси на матчі вивісили антиукраїнські банери

Найактивніші вболівальники польського колективу вирішили протестувати проти України. Фанати висвітлили свою позицію в одному з тамтешніх матчів.

Ультрас Шльонска вивісили антиукраїнські банери у матчі проти Заглембе. За обидві польські команди виступають українські футболісти.

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Агресивні фанати

Найактивніші вболівальники Шльонска продемонстрували свою позицію, яка налаштовує проти України. В рамках другого туру чемпіонату Польщі у матчі проти Заглембе (1:2) ультрас "військових" вивісили декілька антиукраїнських банерів, які закликають припинити допомогу нашій державі, а також намагаються зруйнувати "братерство" між країнами. Зокрема, на протестних заголовках було написані наступні слова: "Зупиніть українізацію Польщі", "Українці мордували дітей на Волині". Більше того, ультраси також нанесли на банери нецензурні вислови щодо Української повстанської армії та Степана Бандери.

Антиукраїнські банери/ твіттер Мартіна Торжа

Варто відзначити, що кольори Шльонска, фанати якого активно протестували проти нашої держави, захищає український півзахисник Єгор Маценко. А от тимчасово до Загламбе, який протистояв вроцлавському колективу у даному матчі, приєднався ще один українець, а саме хавбек київського Динамо Сергій Булеца. Півзахисник відіграв проти Шльонска 8 хвилин, вийшовши на заміну, а от Маценко на полі не появлявся.

На стадіоні у Вроцлаві "Тарчинська Арена", який є домашнім "колізеєм" "військових", збірна України прийматиме збірну Англії у рамках відбору до Євро-2024. Поєдинок відбудеться 9-го вересня, а 19:00.