Українці у Лізі чемпіонів зіграють проти команди, яка змінила назву через російського спонсора

Баскетбольний клуб "Прометей" буде єдиним представником України у Лізі чемпіонів в цьому сезоні. Але спочатку команді доведеться пройти кваліфікацію.

"Прометей" потрапив до 24 команд, які між собою розіграють чотири місця в груповому етапі баскетбольної Ліги чемпіонів. Українська команда стартуватиме з 1/4 фіналу кваліфікації. Суперником українців стане болгарська команда "Левскі Лукойл". До 2018 року команда називалася просто "Левскі", але після підписання угоди з російською компанією "Лукойл", змінила і назву.

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Матч між "Прометеєм" та "Левскі Лукойл" відбудеться 13 вересня. Якщо українська команда переможе, то у півфіналі кваліфікації зіграє проти команди "Опава" з Чехії. У випадку перемоги – фінальний матч кваліфікації, переможець якого і зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Серед ймовірних суперників у фіналі кваліфікації – російський клуб "Парма".

Усі матчі кваліфікації відбудуться в так званих "бабблах" з 13 до 17 вересня.

Якщо "Прометей" зуміє пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів, то потрапить до групи A, де зіграє проти "Тенеріфе" (Іспанія), "Динамо Сассарі" (Італія) та "Людвигсбург" (Німеччина).