Українці Лень та Михайлюк у вогні: Торонто й Сакраменто здобули перемоги в НБА – відео

Українські баскетболісти Олексій Лень та Святослав Михайлюк провели потужні матчі в НБА. Михайлюк допоміг Торонто переграти Індіану, а Сакраменто Леня здолало Фінікс.

Торонто – Індіана 118:100 (29:24, 28:24, 30:23, 31:29)

До речі Український клуб феєрично здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів

Торонто Святослава Михайлюка обіграло Індіану. Команда українського баскетболіста виграла всі чверті та впевнено переграла Індіану.

Український баскетболіст провів на майданчику 10 хвилин та 46 секунд. За цей час він набрав 7 очок і здійснив 1 підбирання.

Торонто – Індіана відеоогляд

Фінікс – Сакраменто 107:110 (29:23, 32:30, 15:29, 31:28)

Сакраменто Олексія Леня зуміло вирвати перемогу у Фінікса. Господарі паркету тривалий час були попереду. Зокрема, на велику перерву Фінікс пішов з перевагою +8.

Та в другій половині гри "Кінгз" вийшли вперед та втримали переможний результат.

Лень зіграв 18 хвилин та 20 секунд. За цей час українець заробив 10 очок, зробив 3 підбирання та одну результативну передачу.

Фінікс – Сакраменто відеоогляд