Люди приходять на відкриті майданчики з друзями, рідними. У фан-зонах панує неймовірна атмосфера – десятки людей своїми серцями зараз у далекому шотландському Глазго, де триває гра.

Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Київ

У фан-зоні на Спортивній площі в Києві вболівальники почали сходитися близько 20:00, за 2 години до початку матчу. Транслювати матч будуть у центрі на величезних екранах торгового центру Gulliver.

Українські вболівальники у Києві / Фото "Інформатор"



Українці на фан-зоні у столиці / Фото "Сегодня"

Львів

Підтримати українську збірну та подивитися матч Євро-2020 львів'яни можуть у 3 фан-зонах: перед ЛНУ імені Франка, на вулиці Джерельній, а також на стадіоні "Україна".

Вболівальники на стадіоні "Україна": дивіться відео 24 каналу (Ігора Кобрина)



Львів'яни прийшли підтримати збірну / Фото 24 каналу (Аліни Оліховської, Софії Кулай)

Харків

Спорудили фан-зону й на площі Свободи у Харкові, свою роботу вона розпочала о 17:00. Організатори розмістили там безкоштовні спортивні атракціони, для містян проводили квести та ігрові конкурси.



Фан-зона для фанатів футболу у Харкові / Фото з телеграм-каналу "ВЕХА (Харьков)"

Україна проти Швеції: що відомо