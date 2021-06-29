Люди приходять на відкриті майданчики з друзями, рідними. У фан-зонах панує неймовірна атмосфера – десятки людей своїми серцями зараз у далекому шотландському Глазго, де триває гра.
Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Київ
У фан-зоні на Спортивній площі в Києві вболівальники почали сходитися близько 20:00, за 2 години до початку матчу. Транслювати матч будуть у центрі на величезних екранах торгового центру Gulliver.
Українські вболівальники у Києві / Фото "Інформатор"
Українці на фан-зоні у столиці / Фото "Сегодня"
Львів
Підтримати українську збірну та подивитися матч Євро-2020 львів'яни можуть у 3 фан-зонах: перед ЛНУ імені Франка, на вулиці Джерельній, а також на стадіоні "Україна".
Вболівальники на стадіоні "Україна": дивіться відео 24 каналу (Ігора Кобрина)
Львів'яни прийшли підтримати збірну / Фото 24 каналу (Аліни Оліховської, Софії Кулай)
Харків
Спорудили фан-зону й на площі Свободи у Харкові, свою роботу вона розпочала о 17:00. Організатори розмістили там безкоштовні спортивні атракціони, для містян проводили квести та ігрові конкурси.
Фан-зона для фанатів футболу у Харкові / Фото з телеграм-каналу "ВЕХА (Харьков)"
Україна проти Швеції: що відомо
- Матч між українською та шведською збірними стартував о 22:00 за Києвом – на стадіоні у шотландському Глазго.
- Українці та шведи вже грали в одній групі на Євро-2012. Тоді наша команда виграла завдяки дублю Шевченка.
- Переможець сьогоднішнього поєдинку зіграє у чвертьфіналі з Англією. Матч відбудеться 3 липня у Римі.