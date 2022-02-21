Український тенісист Молчанов разом з росіянином виграв дебютний титул ATP у кар'єрі

Український тенісист Денис Молчанов у парі з Андрієм Рубльовим виграв парний турнір серії ATP250 у Марселі, Франція. У фіналі українсько-російський дует обіграв Равена Класена та Бека Маклахлана.

Денис Молчанов / Андрій Рубльов – Равен Класен / Бен Маклахлан – 4:6, 7:5, 10-7

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Для Молчанова це був другий фінал на рівні ATP та перший завойований титул. У 2018-му він у дуеті з Ігором Зеленаєм зі Словаччини програв матч за титул на змаганнях у Гштаді, повідомляє 24 канал.

За півтори години на корті Молчанов і Рубльов чотири рази подали навиліт, допустили одну подвійну і зробили 1 брейкпоінт. Японсько-південноафриканська пара зробила 4 ейси, чотири рази помилилася при подачі та реалізувала 1 брейкпоінт із чотирьох.

Переможці на цьому турнірі отримують на команду 20 730 євро призових та по 250 очок до рейтингу.

Після перемоги Рубльова запитали, як він ставиться до виступів разом з українським спортсменом на тлі напруженості, що зростає, на кордоні України та Росії.

"Ми звичайні люди, ми не політики. Ми займаємося спортом, а спорт зближує людей. Уболівальники підтримують свої команди, своїх гравців. І у підсумку ми всі разом. Все просто. Світ усім", – заявив росіянин у відповідь.