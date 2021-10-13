Український клуб зіграє матч в камуфляжній формі – гроші підуть військовому госпіталю в Харкові

Хокейний клуб Рулав Одд вирішив провести незвичну акцію. До Дня захисників і захисниць України хокеїсти вийдуть на матч у камуфляжній формі. Форму згодом виставлять на благодійний аукціон.

14 жовтня, коли в Україні і відзначається День захисників та захисниць, Рулав Одд зіграє матч регулярного чемпіонату проти Краматорська.

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Керівництво хокейної команди з Харкова звернулося до УХЛ з проханням дозволити зіграти цей матч у камуфляжній формі. Окрім того, на формі будуть присутні і шеврони – з одного боку Збройних Сил України, а з другого – ДСНС.

Після матчу джерсі з автографами хокеїстів виставлять на аукціон. А всі виручені з продажу гроші передадуть Військово-медичному клінічному центру Північного регіону у Харкові.



Хокеїсти Рулав Одд зіграють у камуфляжних джерсі з шевронами ЗСУ та ДСНС / Ілюстрація ХК Рулав Одд

Варто відзначити, що в складі Рулав Одд виступають одразу вісім росіян, чиї війська ведуть війну на Донбасі проти України.