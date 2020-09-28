Бронзовий призер чемпіонату світу та переможець Європейських ігор Станіслав Горуна оголосив про початок політичної кар'єри.

Каратист заявив у своєму фейсбуці, що на регіональних виборах у Львові представлятиме партію мера міста Андрія Садового – "Самопоміч".

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Як і казав, я йду в політику! Одразу попереджаю: готовий до хейту (мене це веселить) і готовий до провокацій (мене це драйвить)! Тому сміливіше - обов'язково вчепіть на мене стереотип низькосортності відомих вам політиків, підведіть всіх політиків під одну планку і мене туди ж! Також, праведно можете очікувати як я буду "псуватися" і робитися гіршим, бо заліз в те болото! "Буду мати приємність вас в тому розчарувати!

"Одразу відповім чому "Самопоміч"? Коли ви згадуєте Львів серед групки з 5-6 кращих міст України, то задумайтесь чому Львів до них входить і хто займався його розвитком останні 15 років", – написав спортсмен.

Що відомо про Горуну?

31-річний каратист народився у Львові. Триразовий переможець серії турнірів K1 PremierLeague (2013, 2014, 2017), шестиразовий чемпіон України з карате. Чемпіон Європейських ігор у Мінську-2019. Бронзовий чемпіон світу 2014 року.