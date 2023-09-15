Український боксер Далакян захищатиме свій чемпіонський пояс в бою в Японії

Чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян проведе захист свого чемпіонського поясу в бою проти обов’язкового претендента Сеїго Акуї. Цей бій відбудеться в Японії.

За даними BoxRec, бій відбудеться 15 листопада в Японії. Місцем проведення обрали арену Кокугікан.

Варте уваги Усик за крок від звання абсолютного чемпіона світу: WBC хоче бачити бій українця проти Ф'юрі

Для Далакяна це буде 23-й бій на професійному ринзі. Востаннє він боксував 28 січня 2023 року, коли в Лондоні провів захист свого чемпіонського титулу в бою проти Давіда Хіменеса. Далакян виграв одноголосним рішенням суддів. Для українського боксера це був шостий захист його чемпіонського титулу.

Щодо Сеїго Акуї, то він на професійному ринзі провів 21 бій. Але перемоги здобув лише у 18 з них, ще двічі програвши. Всі свої бої 28-річний японець провів у себе на батьківщині. Тож і бій проти Далакяна теж буде домашнім для Акуї.