Топові гравці УПЛ ймовірно відпочивали в інших країнах на зборах: фотодокази та хто вибачився

На початку року українські клуби вирушили у закордонні збори. Однак доволі багато гравців засвітилися на фото в інших країнах зі своїми коханими, а не на тренуваннях з командою.

Динамо, Шахтар та інші команди вибрали Туреччину для проведення підготовки, тоді як Кривбас, Полісся і Металіст 1925 обрали Іспанію, а Рух вибрав Словенію. Єдиним клубом, який повністю готувався в Україні, був Минай.

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Хто з гравців засвітився на відпочинку з родиною

14 січня Шахтар прибув до Туреччини для початку зборів, а вже 30 січня Георгій Судаков поділився світлинами з відпочинку в Дубаї на своїй сторінці в інстаграмі.

Судаков з дружиною / Колаж Tribuna.com

Що сказали на це у клубі: "Відповідаючи на запит Tribuna.com повідомляємо, що у вихідні дні футболісти можуть використовувати свій час на власний розсуд. Це справа кожного гравця окремо. Тому пропонуємо звернутися до самих гравців".

Сам же Судаков розповів, що просто більше часу хотів провести з родиною, тому вони зустрілися в ОАЕ. Він також перепросив за опубліковані фото.

"Нам дали три дні вихідних. Я хотів зустрітися із сім'єю. У нас був вибір: або вони приїдуть до нас до Туреччини, або я приїду в Дубай, бо там у сімʼї була пересадка. Ми вирішили зустрітись в ОАЕ, бо так виходило на один день довше побути із сім'єю.

Я хотів би вибачитися за ті фото, які були опубліковані. Вважаю це неправильним у наш час, це не треба було робити. Розумію, що зараз багато хто не може виїхати на відпочинок чи зустрітися зі своїми родинами, і ці фото недоречні".

Юхим Конопля ймовірно був у Куршевелі

У той час, коли Георгій Судаков відпочивав у Дубаї, дружина захисника Шахтаря Юхима Коноплі, Анастасія, активно ділилася контентом зі свого відпочинку у французькому Куршевелі. Сам футболіст не показував своє обличчя на опублікованих матеріалах, проте на одній з фотографій видно чоловічу руку, яку можна припустити, що належить саме Юхимові.

Кохана футболіста / Колаж Tribuna.com

Конопля спростував інформацію та заявив, що не відвідував Францію:

"Я не був ніде, весь час перебував у турецькому місці перебування Шахтаря. Моя дружина відпочивала разом з батьками, друзями та нашою дитиною без мене".

Однак є одна важлива деталь, ліва рука на фотографіях дійсно дуже схожа, а годинники зі схожим сірим ремінцем є типовою рисою Юхима. Такі годинники декілька разів фігурували на його фотографіях раніше.

Ймовірно на курорті був і футболіст / Колаж Tribuna.com

Годинник, який ймовірно на фото / Колаж Tribuna.com

Габелок поділився фото з Парижу

Ще один з гравців поділився фото з Франції. Півзахисник Металіста 1925 Артем Габелок відвів свою кохану до Парижу, де зробив їй пропозицію. Пара активно ділилася кадрами з цього відпочинку у соціальних мережах. Оскільки наречена футболіста Дарʼя детально висвітлювала більшість моментів на своїй сторінці, можна припустити, що молодята провели у Франції декілька днів. Слід зазначити, що освідчення Артема відбулося прямо біля Ейфелевої вежі.

Габелок зі своєю дівчиною / фото з інстаграму гравця

Металіст 1925, який наразі перебуває на зборах в Іспанії, відповів на запит щодо від'їзду свого гравця до Франції:

"Під час зборів іноді є вихідні. У клубі не заперечують тому, щоб гравці робили у вільний час те, що бажають. Проте всі переміщення контролюються керівництвом. Зараз ви можете бачити у наших соціальних мережах матчів, де Габелок у розташуванні команди. У Франції його не залишилося".