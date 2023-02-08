Медальний дубль українських легкоатлеток на турнірі в Чехії: відео "золотого" стрибка Геращенко

На міжнародному турнірі Beskyd Bar, який проходив у чеському місті Тржинець, українські легкоатлетки Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко завоювали дві медалі. Українки продовжують збирати нагороди легкоатлетичного сезону.

У межах Світового легкоатлетичного туру категорії Silver у чеському місті Тржинець відбувся турнір Beskyd Bar. Україну на змаганнях представляли три спортсменки: Ірина Геращенко, Катерина Табашник та Юлія Чумаченко.

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Успішний виступ українок

Переможницею турніру стала українка Ірина Геращенко, якій підкорилася висота 1,90 метра. До речі, українка стала єдиною учасницею турніру, яка подолала цю позначку.

Відео переможного стрибка Геращенко

Друга представниця України на змаганнях Юлія Чумаченко з результатом 1,87 метра розділила друге місце з чинною віцечемпіонкою Європи Марією Вуковіч з Чорногорії.

За крок від п'єдесталу зупинилася Катерина Табашник, якій підкорилася висота 1,84 метра. У підсумку вона посіла четверту сходинку.

Результат турніру Beskyd Bar в Чехії

1. Ірина Геращенко (Україна) – 1.90 метра

(Україна) – 1.90 метра 2. Юлія Чумаченко (Україна) – 1.87

(Україна) – 1.87 2. Марія Вукович (Чорногорія) – 1.87

4. Катерина Табашник (Україна) – 1.84

(Україна) – 1.84 4. Урте Байкстіте (Литва) – 1.84

Після перемоги в турнірі Ірина Геращенко подякувала вболівальникам за підтримку.

Дуже дякую за вашу підтримку. Я трохи втомилася після кількох змагань, але 1.90 м – це добре для мене, 1.95 м – краще, але, можливо, наступного разу,

– сказала спортсменка.

, що українська стрибунка Ірина Геращенко на Олімпійських іграх в Токіо посіла четверте місце з результатом 1,98 метра. Особистий рекорд Ірини у стрибках в приміщенні – 2 метри.