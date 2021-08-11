Українські синхроністки повернулися до Харкова з олімпійськими медалями: фото, відео

Українські спортсмени повертаються додому після завершення Олімпіади-2020. У Харкові 10 серпня зустріли команду плавчинь, які завоювали "бронзу" в артистичному плаванні.

Шестеро синхроністок вибороли третє місце в командних змаганнях. Крім цього, дует Анастасії Савчук та Марти Федіної завоював першу в історії українського спорту олімпійську медаль у синхронному плаванні.

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Українських синхроністок зустріли в Харкові

Спортсменок урочисто зустрічали біля басейну, де вони тренувалися й готувалися до Олімпійських ігор-2020. Привітати медалісток з перемогою зібралися сотні людей – рідні, друзі, тренери. Також прийшли юні плавчині, які тренуються разом з бронзовими чемпіонками.

Першою до Харкова прибула одна з тренерок збірної України з синхронного плавання Світлана Саїдова. Її зустріли гучними оплесками та вигуками "Браво".



Бронзова медаль українських синхроністок / Фото Анни Черненко для 24 каналу

Україну в олімпійських змаганнях з артистичного плавання представляли:

Марина Алексіїва,

Вадислава Алексіїва,

Марта Фєдіна,

Катерина Резнік,

Анастасія Савчук,

Аліна Шинкаренко,

Ксенія Сидоренко,

Єлизавета Яхно.

Мама Ксенії Сидоренко розповіла, що її донька 27 років займається синхронним плаванням. "Вона прийшла практично зовсім дитиною, коли ще навіть дуети не потрапляли на Олімпійські ігри. Потрібно бути закоханим у цей вид спорту, адже він дуже складний", – підкреслила вона.

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Здобуті бронзові медалі є історичними для України. Тренери зауважили, що наша збірна виступала навіть на рівні "срібла", принаймні за складністю. І сподіваються, що наступний чемпіонат світу та Олімпіада пройде також на високому рівні.

Наразі спортсменки хочуть відпочити після Токіо. І вже згодом почнуть посилено тренуватися до нових змагань.



Збірна України з синхронного плавання / Фото Анни Черненко для 24 каналу

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