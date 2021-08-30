Українські клуби – на 11-у місці за заробленими грошима на трансферах за 10 років

У ФІФА вирішили підбити результати десятиліття футбольних трансферів (за період з 2011 до 2020 років). В цьому рейтингу представлені й українські клуби.

На трансферах українські клуби заробили 864 мільйони доларів. Це 11-е місце у світі. Найбільше ж заробили іспанські клуби – 6,2 мільярда доларів.

Натомість витратили українські клуби за цей період понад 500 мільйонів доларів. Це лише 17-е місце в списку. У першій п'ятірці Англія (12,4 мільярда доларів), Іспанія (6,7 мільярда доларів), Італія (5,6 мільярда доларів), Німеччина (4,4 мільярда доларів) та Франція (4 мільярди доларів).

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Відтак позитивне сальдо в 363,3 мільйона доларів дозволяє Україні посідає десяте місце в рейтингу за прибутками від трансферів. Перше місце в цьому рейтингу – у Португалії. Тамтешні клуби за десять років витратили 1,3194 мільярда доларів, а заробили 4,2755 мільярда доларів. Різниця склала 2,9562 мільярда доларів.

Трансфер за участі українського клубу потрапив і до топ-70 найдорожчих переходів за цей час. Мова йде про трансфер Фреда з Шахтаря до Манчестер Юнайтед у 2018 році, який опинився на 43-у місці. ФІФА не опублікувала точну суму переходу, однак Transfermarkt оцінив цей перехід в 69 мільйонів доларів.

Найбільшими марнотратниками ж є англійські клуби – їх сальдо є негативне – 7,2295 мільярда доларів. Адже з 12,4176 мільярда доларів, витрачених на трансфери, вони продали лише на 5,1881 мільярда доларів. В першій п'ятірці також Китай (1,1558 мільярда доларів), Італія (1,3148 мільярда доларів), Німеччина (926,7 мільйона доларів) та Росія (838,1 мільйона доларів)

Також українські футболісти опинилися на 13-у місці за кількістю трансферів. Загалом за цю декаду було здійснено 2282 переходів українців. Лідирує Бразилія – 15128 переходів їх футболістів.

Україна посідає 26-е місце в рейтингу щодо вхідних трансферів – 1374 футболістів за цей час перейшли до українських клубів з-за кордону. Бразилія на першому місці з 6157 вхідних трансферів. Однак експерти відзначають, що більшість цих трансферів – це повернення бразильських футболістів після виступів закордоном.

Водночас 1882 трансферів закордон зробили українські клуби.

Динамо посіло 22-е місце за кількістю футболістів, яких віддали в оренду – 85. Лідерує МанСіті – "містяни" віддали в оренду 232 своїх футболістів за цей час.