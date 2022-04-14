Українська біатлоністка заступилась за відсторонену Абрамову, яка засудила агресію Росії

Одразу чотири натуралізовані біатлоністки з Росії були виключені зі збірної України. Деякі з них продовжують мовчати про війну в Україні.

Кривонос: Хтось пояснить

Анна Кривонос прокоментувала відсторонення Ольги Абрамової, яка засудила агресію Росії, але все одно була виключена з української збірної. Кривонос не розуміє, чому Абрамову включили у список ексросіянок, які більше не виступатимуть під синьо-жовтим прапором.

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Дуже прикро за Ольгу. Вона весь час нас підтримувала та писала, питала, як ми, і тут незрозумілість така… Хтось пояснить?,

– написала Кривонос.



Кривонос про відсторонення Абрамової / Скриншот із інстаграму біатлоністки

Натомість Оксана Москаленко та Катерина Бех взагалі не сказали жодного слова про війну в Україні. Дар'я Сідорова вперше прокоментувала жахливі події в Україні лише на 40-й день воєнних дій.

Абрамова вже відреагувала на таке рішення української команди. Ольга була здивована побачити своє прізвище у списку відсторонених та заявила, що пишається бути українкою, продовжить любити Україну та її народ. Біатлоністка на останок побажала усім українцям мирного неба над головою.

Відзначимо, що колишня російська біатлоністка Надія Бєлкіна боронить Україну від ворогів.