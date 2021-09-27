Українка Ястремська з перемоги стартувала на престижному турнірі в Чикаго

Українська тенісистка Даяна Ястремська вдало стартувала на хардовому турнірі WTA 500 в Чикаго. У матчі першого кола українка здолала третю ракетку Франції Алізе Корне.

Даяна Ястремська (Україна) – Алізе Корне (Франція) 7:5, 6:1

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Матч тривав 97 хвилин, протягом яких тенісистки зробили по одному ейсу. При цьому, Ястремська допустила три подвійні помилки проти п'яти у суперниці. Також Ястремська реалізувала 4 з 8 брейкпоінтів проти 1 з 6 у Корне.

За вихід до третього кола турніру Ястремська зустрінеться з посіяною під 7-м номером бельгійкою Елізе Мертенс.

Chicago Fall Tennis Classic триватиме до 3 жовтня.