Українка Рижикова встановила рекорд України у бігу на 400 метрів з бар'єрами

Українка Анна Рижикова виборола бронзову нагороду в бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Діамантової ліги. Однак її результат виявився рекордом для України.

У фінал бігу на 400 метрів з бар'єрами відібралися дві українки – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук. У неділю, 4 липня, вони обоє показали свій найкращий час у цьому сезоні у фінальному забігу.

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Рижикова подолала дистанцію за 52,96 секунди. Це її найкращий час в кар'єрі. І тепер це національний рекорд України.

Однак цього вистарчило лише для того, щоб потрапити на подіум. Перемогу між собою розіграли Фемке Бол з Нідерландів та американка Шам'єр Літтл. Вони майже одночасно перетнули фінішну лінію. Тож переможницю довелося визначати за допомогою фото. Бол на 0,02 секунди випередила суперницю (її час 52,37 секунди), встановивши одразу декілька рекордів, серед яких рекорд Діамантової ліги та національний рекорд Нідерландів.

Щодо Вікторії Ткачук, то вона фінішувала п'ятою – 54,39 секунди.