Україні забороняли виходити на церемонію закриття Паралімпіади-2022 у масках, де написано "мир"

У Пекіні відбулися Паралімпійські ігри-2022. Змагання тривали з 4 до 13 березня.

У неділю, 13 березня, відбулася церемонія закриття Паралімпіади-2022. Наша збірна посіла друге місце у медальному заліку.

Варте уваги Україна золотою нагородою закінчила свій виступ на Паралімпіаді-2022

Українці вибороли рекордну кількість нагород. Наші параатлети здобули 11 золотих нагород, 10 срібних та 8 бронзових.

Керівниця пресслужби Національного паралімпійського комітету України Наталія Гарач розповіла, що нашій збірній забороняли вийти на церемонію закриття Паралімпіади-2022 у Пекіні у масках з написом "мир".

Також вона зазначила, що під час церемонії транслювали презентаційне відео, проте у ньому майже немає України, хоча наша збірна посіла високе – друге місце у медальному заліку.

Повний текст публікації Гарач

Ну що, церемонія закриття, а я сказала б голосного зачинення дверей Паралімпіади-2022, де на презентаційному відео майже немає України, хоча вона – друга за результатом, не було жодного спортсмена у ролику із наших трьох подіумів, та то таке.

Ми готувались до цього дня теж, попри те, що нас ретельно обшуковували, тут це вже стає поганою звичкою. Ми одягли ці маски, на яких лише одне слово – мир.

Та раптом прибігло море людей і "попросили" нас їх зняти. Ніяких політичних заяв, нам тут заявили. Мир – це політика, як виявилось, друзі.

Те, що мир життєва необхідність вони, на жаль, зрозуміють лише тоді, коли бомби падатимуть на їхні оселі, коли будуть гинути їхні діти.

Нам все ж вдалось постояти в цих масках, поки йшов наш прапороносець – Віталій Лук’яненко. Може не так довго, як хотілось. Та вдалось.