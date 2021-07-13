Українець Стаховський ефектно знищив росіянина на престижному турнірі

Український тенісист Сергій Стаховський вдало стартував на престижному турнірі ATP у Казахстані. У першому колі Сергій ефектно переміг росіянина Павела Котова.

Сергій Стаховський – Павел Котов 2:0 (7:5, 6:2)

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Поєдинок Стаховського та Котова тривав півтори години. Майже годину тенісисти грали перший сет, в якому драматичну перемогу здобув Сергій.

Упродовж усього сету Стаховський був попереду, але росіянину щоразу вдавалося відігратися. Сергій дотиснув росіянина завдяки брейку в 11 геймі.

Боротьба у першій партії настільки втомила Котова, що він склав зброю у другому сеті. Два брейки дозволили Стаховському легко виграти партію.