Українець Михайлюк зіграв феєричний матч НБА, ставши найкращим у матчі з лідером: відео

У ніч на 15 травня в США відбулося 8 матчів регулярного чемпіонату НБА. Оклахома Святослава Михайлюка програла Юті (93:109).

Оклахома-Сіті – Юта 93:109 (20:30, 27:31, 19:31, 27:17)

До слова Потужний матч: Михайлюк набрав 14 очок, але Оклахома знову програла – відео

Українець вийшов з лави запасних і провів на майданчику 25 хвилин 41 секунду. За цей час він набрав 19 очок (5/10 двоочкових, 3/4 триочкових) зібрав 1 підбирання.

Михайлюк став найрезультативнішим у складі "Тандер", 18 очок набрав його одноклубник Габріель Дек

Оклахома зазнала 20 поразки в 21 останніх поєдинках і займає 14 місце в Західній конференції.

Оклахома-Сіті – Юта відеоогляд