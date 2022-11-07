Перемога для ЗСУ: збірна України зайняла друге місце на чемпіонаті Європи з карате

Наші спортсмени вдало виступили на крупному змаганні у Польщі. Каратистам підкорились чотири медалі у Мислевиці, а всього у командному заліку українці виявились другими.

У польському містечку Мисленіце 5-6 листопада проходив чемпіонат Європи з карате серед дорослих, а також Кубок Європи з кіокушинкай карате серед дітей та юнаків.

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Участь у турнірах взяли майже 600 спортсменів із 23 різних країн, в тому числі і України. Чотиром нашим спортсменам вдалось взяти медалі у цих змаганнях:

Збірна України зайняла перше місце у командному ката. До складу переможців увійшли Заур Мамедов, Ельнур Мамедов та Віталій Короткевич.

Сергій Бєсєда посів друге місце серед дітей 12-13 років у ваговій категорії до 50 кілограм.

Також срібло підкорилось Валерії Зарембі. Вона стала другою у ваговій категорії 40+ кілограм серед учасників 10-11 років.

Третім у віці 10-11 років у ваговій категорії до 40 кг став Гліб Недзельський.

Загалом доросла збірна України зайняла друге командне місце на турнірі. Після золота на чемпіонаті Ельнур Мамедов присвятив перемогу воїнам ЗСУ.

«Ця перемога для наших Героїв. Ми пам’ятаємо кожного полоненого, звільненого, кожного загиблого та наразі захищаючого нашу свободу і землю воїна. Я дуже вдячний кожному, хто боронить нашу країну. Слава Україні»,

– написав каратист на своїй сторінці в інстаграм.

Нагадаємо, що нещодавно українці вдало виступили на чемпіонаті світу серед кадетів, юніорів та молоді в Туреччині. Наші спортсмени виграли аж п'ять бронзових нагород, що стало рекордним показником для України.