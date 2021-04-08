Вперше в історії Україна завоювала медаль в команді на юніорському чемпіонаті світу з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на рапірі посіла третє місце на юніорському чемпіонаті світу. У складі нашої команди виступали Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Христина Петрова, Катерина Буденко.

На своєму шляху українки здолали представниць Бразилії і Польщі. У півфіналі "синьо-жовті" поступилися росіянкам. У боротьбі за бронзу рапіристки виявилися сильнішими команди з Румунії – 45:29.

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Це перша нагорода чемпіонату світу серед юніорів і кадетів з фехтування на рапірах в історії незалежної України.

Також раніше третє місце в особистому шаблі завоювала Валерія Проченко, яка травмувалася по ходу півфінальної зустрічі.