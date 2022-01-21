Україна вперше в історії прийме Кубок світу з незвичайного виду спорту

У селі Хотимля в Харківській області 19 – 23 січня вперше в Україні відбуваються змагання під час рейтингового міжнародного турніру за кубок світу зі сноукайтингу IKA SNOWKITE World Cup 2022.

Організатором змагань виступили Федерація кайтбордингу та серфінгу України (ФКСУ), Міжнародна асоціація кайтбордингу (МАК). Як зазначив почесний голова ФКСУ Кирило Тимошенко, ця подія стала непересічною для країни.

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"Я особливо радий тому, що міжнародні змагання з сноукайтингу цього року проходять саме в Україні, у цей час коли важливо бачити і позитивні новини, пишатися нашою країною, усвідомлювати її гідне місце та роль. Радий участі у турнірі представників міжнародної асоціації, спортменів та уболівальників на Харківщині", – сказав Тимошенко.

Найдосвідченіші гонщики з різних країн світу беруть участь у двох дисциплінах Long Distance, Course Race. На змаганнях представлені такі категорії: сноуборд (чоловіки, жінки) та лижі (чоловіки та жінки). Мінімальний вік учасників: 12 років.

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Сноукайтинг – це вид спорту та активного відпочинку, що є заняттям з буксирувальним кайтом на сніговому покритті або льоду із застосуванням лиж, сноуборду або ковзанів.Назва походить від англійського словосполучення snowkiting: snow – сніг, kiting – кайтінг. Зародився цей вид спорту у 70-х роках, в Альпах у результаті експериментів Дітера Стразіли.