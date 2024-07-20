Підвищились у дивізіон А: молодіжна збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату світу

Команда Валерія Плеханова лише раз поступилась на турнірі в Румунії і змогла виконати головне завдання. Тепер від перемоги в лізі В Україну відділяє лише один крок.

Нідерланди U-20 – Україна U-20 58:70 (20:14 / 13:20 / 11:17 / 14:19)

Збірна України з баскетболу U-20 продовжує виступи на чемпіонаті світу. Підопічні Валерія Плеханова виступають у дивізіоні В та вийшли у плей-оф з першого місця, пише 24 Канал.

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Переграли фаворита

На груповій стадії "синьо-жовті" виграли 4 з 5 матчів, а у чвертьфіналі впевнено здолали Грузію. Наша команда дісталась півфіналу та опинилась за крок від повернення в лігу А.

Туди потраплять три найкращі збірні другого дивізіону. Суперником України на цій стадії стали Нідерланди, яких вважали фаворитом у парі. Проте нашим хлопцям вдалось розбити прогнози експертів.

Підопічні Плеханова програли першу чверть, але після цього були сильнішими у трьох поспіль. Першу половину гри українці завершили з перевагою в одне очко, а у другій половині довели перевагу у 12 очок.

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Найбільш результативним гравцем України став Назар Холод, на рахунку якого 17 очок та два асисти. Таким чином, Україна вийшла у фінал дивізіону В та забезпечила собі прохід в елітну лігу.

Суперником нашої команди у фіналі стане господарка турніру Румунія, яка у півфінал переграла Фінляндію. Вирішальна битва дивізіону запланована на неділю, 21 липня.