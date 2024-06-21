Перша перемога на Євро-2024: Україна з голами Шапаренка та Яремчука обіграла Словаччину

Збірна України зіграла другий матч групового раунду на чемпіонаті Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва у видовищному поєдинку здобули вольову перемогу над Словаччиною.

Словаччина – Україна 1:2

Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

У п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі відбувся матч збірних України та Словаччини. Суперники зіграли поєдинок в рамках 2-го туру групи Е на Євро-2024, пише 24 Канал.

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Швидкий гол словаків та удар у стійку Тимчика

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив висновки з поразки від Румунії (0:3). У стартовому складі "синьо-жовтих" відбулося одразу чотири зміни. На лаві запасних залишилися голкіпер Андрій Лунін, Юхим Конопля, Тарас Степаненко та Віктор Циганков. Їхні місця на полі зайняли Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Володимир Бражко та Андрій Ярмоленко.

Вже на перших хвилинах поєдинку Трубін продемонстрував свою майстерність. Голкіпер відмінно відреагував на удари Гарасліна та Штранца.

Проте на 17-й хвилині матчу Анатолій був безсилий допомогти своїй команді. Шранц виграв верхову боротьбу у Зінченка та відправив м'яч до сітки воріт.

Відео голу Шранца

А що ж "синьо-жовті"? У першому таймі підопічні Реброва мали кілька чудових нагод зрівняти рахунок. Спочатку Ярмоленко не встиг на фланговий простріл.

Проте найкращий шанс втратив Тимчик, який на 34-й хвилині поцілив у стійку. Під завісу першого тайму Зінченко непогано виконав штрафний, але Дубравка ліквідував загрозу.

На 44-й хвилині Словаччина ледь не забила гол у роздягальню. Дальній удар Гарасліна відбив Трубін. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь словаків.

Перший гол України на Євро-2024

У перерві Ребров провів чоловічу розмову з підопічними. В дебюті другого тайму Довбик з вигідної позиції пробив повз ворота.

А на 54-й хвилині Україна забила перший гол на Євро-2024. Шапаренко у штрафному майданчику отримав пас від Зінченка та спокійно пробив повз Дубравку. 1:1.

Дивіться відео голу Шапаренка

Українці не зупинилися на досягнутому. На 74-й хвилині лише стійка врятувала "соколів" після удару Мудрика з гострого кута.

"Синьо-жовті" досягли свого за 10 хвилин до завершення основного часу. Яремчук, який вийшов на заміну замість Довбика, отримав пас від Шапаренка та низом пробив по центру воріт.

Відео переможного голу Яремчука

Фінальний свисток арбітра зафіксував першу перемогу збірної України на Євро-2024. Команда Реброва продовжує боротьбу за вихід в 1/8 фіналу.

Відеоогляд матчу Словаччина – Україна

Останній матч групового раунду на Євро-2024 збірна України зіграє 26 червня проти Бельгії. Поєдинок у Штутгарті розпочнеться о 19:00.