Команда хоче підійнятись у дивізіон А, – Петраков перед ключовою грою Ліги націй з Шотландією

Олександр Петраков та Руслан Маліновський поспілкувались із журналістами напередодні матчу проти Шотландії. Головний тренер збірної України відзначив, що на людину, яка керує національної командою, покладають велику відповідальність.

Петраков: Відповідальність тут зростає у рази

65-річний спеціаліст близько року працює на чолі збірної України та повністю влився у цю роботу. Олександр Васильович зізнався, що спершу все давалось дуже важко через специфіку роботи у національній команді. Адже кожна гра має підвищену відповідальність перед країною.

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Петраков порівняв важливість матчів збірної з поєдинками клубного рівня.

"Відповідальність тут зростає в рази. Перед людьми, перед всіма. І рівень цих матчів дуже високий – один матч вартує 10 у внутрішньому чемпіонаті. Після матчів збірної я вдома відчуваю дуже сильну втому. Дуже важко. Але я швидко відходжу, буквально 3 – 4 дні. Матчі збірних – дуже серйозний рівень. Це не тисне, але відповідальність дуже велика", – розповів головний тренер "синьо-жовтих".

Порівняв збірні Вірменії та Шотландії

Наставник відзначив, що не хоче ні в якому разі ображати збірну Вірменії. Але її рівень відрізняється від того, на якому грає Шотландія. Тому слід чекати ротації у складі української команди, якщо порівнювати його з попередньою грою.

Не хочу ображати збірну Вірменії, але кожен гравець збірної Вірменії індивідуально та кожен гравець збірної Шотландії індивідуально – це дуже велика різниця. Шотландці грають в АПЛ. Вибір не буде складним. Перестановки будуть, але для мене це не складно,

– відповів Петраков.

Тренер "синьо-жовтих" відзначив, що "козирем" команд Великої Британії є стандарти. Тому команда буде робити усе можливо, що не пропустити у таких моментах.

"Я не дивлюся, хто не буде грати у Шотландії"

Олександр Васильович зазначив, що не стежить за кадровими втратами у складі майбутнього суперника. Тренер звертає увагу лише на своїх підопічних. Український наставник пригадав гру у плей-фф за ЧС-2022, у якому його команда святкувала перемогу з рахунком 3:1.

21 вересня шотландці змогли взяти реванш за болючу поразку. Тому рахунок за підсумковими матчами 1:1. 27 вересня Україна або Шотландія зможе вийти уперед в історії останніх очних зустрічей.

Я не дивлюся, хто не буде грати у Шотландії. Я дивлюся за своєю командою. Хочу сказати журналісту з Шотландії. Ми з вами грали 1 червня у плей-офф за вихід на ЧС-2022 та обіграли вас з рахунком 3:1. Потім ми програли вам 0:3 у Глазго. Рахунок 1:1. Завтра зіграємо знову,

– сказав український тренер.

Олександр Васильович запевнив, що до першої зустрічі його підопічні підійшли у поганих кондиціях. Що не можна сказати про теперішній їх стан. Тому команда хоче реабілітуватись за поразку у Глазго, адже уся команда хоче підійнятись у дивізіон А.

Петраков додав слова вдячності у бік шотландської сторони, яка погодилась перенести поєдинок після початку повномасштабної війни в Україні. Хоча могли відхилити прохання української асоціації, але проявили свою солідарність та людські якості.

Матч Ліги націй Україна – Шотландія розпочнеться 27 вересня о 21:45 за Києвом.

Також головний тренер "синьо-жовтих" зауважив, що кадрові втрати перед матчами Ліги націй позначились на виступах команди. Петраков порівняв кадровий потенціал збірної України з Францією, яка має декілька рівноцінних складів.

Одним із останніх запитань від журналістів було про майбутнє Петракова на чолі збірної. Однак Олександр Васильович не став розкривати усі карти та додав, щоб усі дочекали закінчення гри з Шотландією. Далі все стане відомо.

Із середини листопада 2021-го Олександр Петраков є головним тренером збірної України. Його контракт із головною командою країни розрахований до кінця 2022 року.