Без шансів для суперника: Україна розгромила Сербію на чемпіонаті світу з хокею

Збірна України провела другий матч на чемпіонату світу з хокею 2023. Наші гравці розгромили команду Сербії з рахунком 7:0.

Україна – Сербія 7:0 (0:0, 2:0, 5:0)

Українці цю гру проводили після не надто вдалого попереднього матчу, коли вони в овертаймі поступилися Китаю. Тож у грі проти сербів нашій команді потрібна була лише перемога, щоб і далі мати шанси на підвищення у класі.

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Перший період пройшов за відчутного домінування українців. Це відзначилося і на статистиці кидків - 17 проти 5. От тільки на рахунок на табло це ніяк не вплинуло – 0:0 після перших 20 хвилин гри.

У другому періоді серби теж мало не всім складом захищалися, не думаючи про атаку. Але таки пропустили гол. Після прострілу Мазура Трахт в дотик переправив шайбу у ворота суперника. А коли менше, аніж через дві хвилини серби залишилися в меншості, українці знову забили. Цього раз сам Мазур з другої спроби таки проштовхнув шайбу під голкіпером.

Вже після цього лідер сербів Джумич грубо зіграв проти Фадєєва - і отримав штраф 5+20. А вже без нього серби цілковито "посипалися" (саме Джумич закинув єдину шайбу сербів у попередньому матчі з естонцями, яка принесла їм нічию в основний час. А на попередньому чемпіонаті світу Джумич закинув всі чотири шайби збірної на турнірі).

Щодо Фадєєва, то його травма виявилася не серйозною, і він таки повернувся на лід.

Цілковите побиття сербів відбулося в третьому періоді. Спочатку Мазур оформив дебль. Після цього Денискін реалізував більшість. Пересунько теж відзначився коли українців на майданчику було більше. Закинутою шайбою відзначився і Бородай. А крапку в матчі поставив капітан команди Мережко. Загалом українці завдали 66 кидків по воротах суперника. Натомість серби лише 10 разів пробивали по воротах Дьяченка.

У підсумку рахунок на табло 7:0. Саме з таким рахунком українці перемогли сербів і на минулорічному чемпіонаті світу.

25 квітня на чемпіонаті світу буде вихідний. А вже 26 квітня наша команда зіграє проти господарів турніру - Естонії. 27 квітня запланований матч проти Нідерландів. А на 29 квітня - проти Японії. Не виключено, що саме у матчі з японцями і визначатиметься, яка зі збірних отримає підвищення у класі. Для цього українцям треба вигравати усі матчі в основний час.