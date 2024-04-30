Принизили прямого конкурента: Україна рознесла вщент Китай на чемпіонаті світу з хокею

Збірна України з хокею не залишила китайцям ані шансу у третьому турі ЧС в дивізіоні ІВ. Команда Дмитра Христича продовжує зберігати свої ворота на замку.

Україна – Китай 9:0

Голи: Мережко (02:08), Пересунько (09:46), Пангелов-Юлдашев (11:33), Ворона (13:18), Лялька (23:38), Пересунько (37:04), Лялька (42:11), Денискін (51:06), Мережко (51:46).

Чоловіча збірна України з хокею цими днями виступає на чемпіонаті світу у Литві. Команда Дмитра Христича опинилась в дивізіоні ІВ, де нашими суперниками стали Литва, Китай, Іспанія, Нідерланди та Естонія, пише 24 Канал.

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Взяли реванш за минулорічну поразку

Лише переможець ліги отримає підвищення в дивізіон ІА. "Синьо-жовті" дуже успішно почали свій шлях, розгромивши естонців з рахунком 8:0 та нідерландців – 4:0.

Наступним суперником став один із наших конкурентів за перше місце Китай. Минулого року Україна поступилась азійцям в овертаймі (4:5) і це зрештою стало одним з факторів невиходу нашої збірної в дивізіон ІА.

Втім цього року китайці не стали проблемою для підопічних Дмитра Христича. Вже у першому періоді українці закинули супернику аж чотири шайби.

Прибили прямого конкурента

Це по суті вже закрило питання переможця. Втім Україна не зупинилась та розвинула свій успіх до великого розгрому – 9:0. Ще дві шайби "синьо-жовті" оформили у другому періоді, а три – в останньому.

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Одразу троє українців оформили дублі в матчі – Олександр Пересунько, Ігор Мережко та Віталій Лялька. У свою чергу Євген Фадєєв не забивав, але виступив головним асистентом команди, віддавши три результативні передачі.

Перемога закріпила Україну на першому місці в дивізіоні та продовжує йти по дистанції без пропущених шайб. Литва також поки виграла всі свої матчі, але у неї є гра проти нідерландців в запасі. Україна ж свій наступний матч проведе 1 травня проти Іспанії.