Україна з синьо-жовтим серцем чи Росія з бразильцями: хто вийде у фінал Євро-2022 з футзалу

Збірна України з футзалу 4 лютого зіграє у півфіналі Євро-2022. Букмекери залишили прогноз на принциповий матч проти Росії.

Битва з політичним підтекстом

Україна вийшла у плей-офф Євро-2022 з другого місця у групі "А". Натомість російські футзалісти посіли першу позицію у групі "С". Обидва чвертьфінали були дуже напружені.

До речі Чи стане політика на шляху матчу Україна – Росія: думка екстренера синьо-жовтої збірної

Україна здобула вольову перемогу над Казахстаном (3:5). Росія була близька до вильоту з чемпіонату Європи. Грузія ледь не вибила суперника, прикро поступившись із рахунком 3:1.

Якщо підопічним Олександра Косенка вдасться здолати принципового суперника, то українці вперше з 2003 року вийдуть у фінал чемпіонату Європи. Саме того року "синьо-жовті" мінімально обіграли Італію (1:0). До Євро-2022 України п'ять разів завершувала свій шлях на стадії чвертьфіналу.

Майбутній опонент синьо-жовтої збірної підходить до цього матчу у статусі лідера таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна йде 8-ю.

Півфінал Євро-2022 Україна – Росія відбудеться 4 лютого о 18:00.

Цікаво, що українські футзалісти вийдуть на майданчик у формі з картою України та Кримом на грудях, який у 2014 році був анексований Росією.

У складі російської команди виступають три натуралізовані бразильці – Нандо, Робіньо та Пауліньо.

Прогноз від Favbet

Букмекери оцінюють шанси росіян на фінал трішки краще. Перемога суперника українців – 1,54. На звитягу України можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,75. Мирова в основний час теж не є виключенням – 6,30.

Прохід збірних: Україна – 2,91, Росія – 1,37.

Цей двобій буде дуже спекотним, тому експерти вважають, що у матчі буде забито не менше 4-х голів. На тотал більше 4,5 м'ячів стоять найкращі цифри – 1,22.

"Синьо-жовті" заб'ють понад 1,5 голи – 1,55. Щодо Росії, то тут індивідуальний тотал розпочинається від 3-х м'ячів. Понад три – 1,51, менше – 2,45.