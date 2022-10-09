Ганьба Філімонова: 23 роки тому Шевченко відзначився шедевром у ворота Росії – історичне відео

Рівно 23 роки тому Андрій Шевченко став автором голу у ворота збірної Росії. Легендарний нападник забив у відборі чемпіонату Європи-2000.

Відбірковий поєдинок національні команди провели 9 жовтня 1999 року. Андрій Шевченко засмутив голкіпера Росії Олександра Філімонова на стадіоні "Лужнікі", повідомляє 24 канал.

Цікаво дізнатись Чи варто боятись Італію та Англію: представляємо суперників України у відборі на Євро

День з історії збірної України

Україна на 87-й хвилині заробила право на штрафний. Виконувати стандарт взявся Шевченко. Андрій зробив навіс у штрафний майданчик Росії. Здавалось, що Філімонов, який був першим на м'ячі", забирає його у руки. Але курйозно сам закинув його руками у сітку власних володінь.

Ганебна помилка російського воротаря принесла "синьо-жовтим" мирову 1:1.

Історичний гол Шевченка у ворота Росії: дивіться відео

До цього поєдинку Україна та Росії зустрічалась між собою у відборі Євро-2000. Перший матч закінчився перемогою "синьо-жовтих" 3:2.

Українська збірна закінчила цей відбір на другому місці у групі 4, поступившись лише одним очком Франції. Гол Шевченка приніс "синьо-жовтим" путівку у плей-офф відбору.