Україна разом з Зеленським провела спортсменів на Паралімпійські ігри в Токіо: відео

Паралімпійські збірна України готується до виїзду на Ігри-2020 в Токіо. Змагання відбуватимуться з 24 серпня по 5 вересня, усього буде розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту.

У четвер, 12 серпня, українських спортсменів офіційно відправили на Паралімпійські ігри в Токіо.

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На урочистій церемонії проводів паралімпійської збірної виступив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українська збірна отримала за ці роки на літніх і зимових Іграх "майже 400 медалей" – 374.

Також взяли участь українські спортсмени – члени паралімпійської збірної, тренери та спортивна громадськість.

"Я вважаю, що всі ви вже чемпіони, вже переможці. І всі ці 30 років є одними з тих, хто дійсно підживлює нашу незалежність і надихає нашу країну ніколи не здаватись. Я вам дуже вдячний, і впевнений, як і кожен українець. Я вірю, що ви вкотре підтвердите це у найближчі два тижні в Японії. А ми за цей час повинні разом з урядом, місцевою владою та іншими причетними вирішити питання професійної літньої бази для вас. Вже пора – 30 років пройшло", – сказав Зеленський.

Проводи паралімпійців на ігри в Токіо: дивіться відео

Паралімпійська збірна України на Олімпіаді

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу будуть змагатися за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту (у тому числі 2 дебютних).

Для національної паралімпійської збірної команди України, яка буде представлена 143 спортсменами (у тім числі 5 спортсменів-лідерів), дуже символічно, що XVI літні Паралімпійські ігри розпочнуться в День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання першої золотої паралімпійської медалі національною паралімпійською збірною командою України!

Національна паралімпійська збірна команда України зразка 2021 року братиме участь у Токіо-2020 у 15 із 22 видів спорту, представлених на Паралімпійських іграх. Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Україна дебютуватиме у трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон та тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.