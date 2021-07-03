Україна пропускає третій гол у матчі проти Англії: Кейн оформив дубль – відео
3 липня 2021 , 23:14Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У матчі 1/4 фіналу Євро-2020 Україна поступається Англії з рахунком 0:3. Довів результат до розгромного Гаррі Кейн – він оформив дубль.
Другий асист у зустрічі оформи Люк Шоу – знову подача з лівого флангу. На цей раз він знайшов голову нападника "трьох левів".
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Дубль Кейна у ворота України
Гаррі Кейн найвище вистрибнув на зустріч ідеальній передачі та розстріляв Георгія Бущана з близької відстані.
- Голкіпер збірної України не встиг зреагувати на цей удар. У підсумку, 0:3.
Другий гол Кейна у ворота України: дивіться відео