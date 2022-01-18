Україна програла чемпіонкам Європи Іспанії у матчі з 7 голами: відео поєдинку

Жіноча збірна України з футзалу готується до Євро-2022. Українки програли у товариському спарингу супернику з Іспанії.

Україна – Іспанія 0:7

Голи: Гонсалес, 3, Домінгос, 15, Гомес, 16, де Паз, 26, 40, Лорес, 27, Сампер, 40

"Синьо-жовті" запланували два товариські матчі проти чинних чемпіонок Європи – Іспанії. Перший поєдинок у Бучі (Київська область) відбувся 18 січня.

Варто прочитати Реальність чи гарна фантазія: 2021 – рік виходу з "реанімації" жіночого футзалу в Україні

Іспанським футзалісткам вдалось відзначитись швидким голом. Гонсалес класно у падінні замкнула простріл з іншого флангу. Вже на 3-й хвилині рахунок зустрічі став 0:1 на користь гостей.

Ще декілька загроз було біля володінь Кислової, але щастило українкам.

Підопічним Олега Шайтанова вдалось вибігти у стрімку контратаку. М'яч долетів до Титової, яка опинилась на вістрі атаки. Але футзалістка гостей грубо штовхнула капітана збірної України у спину. Суддя показав жовту картку іспанці та призначив небезпечний штрафний.

Стандарт взялась виконувати Шульга, але її потужний удар взяла на себе стінка з гравчинь гостей.

Комфортна перевага гостей

За дві хвилини іспанки забили двічі. Спершу Домінгос подвоїла перевагу гостей, а вже на наступній хвилині Гомес дальнім пострілом забила третій гол у ворота України.

Наприкінці першої 20-хвилинки головний наставник "синьо-жовтих" зробив деякі ротації у четвірках.

Перша частина гри завершилась поразкою "синьо-жовтих" – 0:3.

Помилки привели до голів

Шульга продемонструвала дриблінг, але її передача не знайшла адресата. Суперниці впевнено зіграли в обороні.

На 26 – 27-х хвилинах м'яч ще двічі побував у сітці воріт України. М'яч вчетверте побував в українських володіннях після втрати від Коваленко та помилки Єрьоменко. Лорес стала авторкою п'ятого м'яча у ворота Митрофанської – 0:5.

Після екватора другої частини гри захищати українські ворота стала досвідчена Сагайдачна.

Кордона перевірила на пильність Сагайдачну. Вікторія показала свій клас на лінії воріт.

Кінцівка була за іспанками

За дві хвилини до завершення матчу Шульга красиво обіграла опікунку та потужно пробила у дальній кут. М'яч пролетів повз ворота. Дуже гостро було біля володінь Іспанії.

Шостий гол у ворота Сагайдачної після помилки Єрьоменко на власній частині майданчика забила Сампер – 0:6.

Дичко мала нагоду відквитати один гол, але м'яч пролетів повз ворота. На 40-й хвилині крапку у зустрічі поставила де Паз.

Україна розгромно поступилась вдома Іспанії з рахунком 0:7.

Другий спаринг проти Іспанії відбудеться 19 січня.

Україна – Іспанія: дивіться повний матч