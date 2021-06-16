Головна загроза для збірної України у матчі з Північною Македонією: хто такий Горан Пандєв

Збірна України 17 червня зіграє свій другий поєдинок на Євро-2020. Суперником "синьо-жовтих" стане команда з Північної Македонії. Після прикрої поразки від Нідерландів підопічним Андрія Шевченка потрібно лише перемагати.

Фаворитом зустрічі виступає українська національна команда – на це вказують передматчеві прогнози. Однак у складі македонців є гравець, який може створити проблеми нашим футболістам. Мовиться про переможця Ліги чемпіонів сезону 2009/10 у складі міланського Інтера – Горана Пандєва.

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Лідер збірної Північної Македонії

У першому матчі на Євро-2020 проти Австрії команда Північної Македонії поступилася з рахунком 3:1. Героєм цієї зустрічі однозначно можна назвати Горана Пандєва, який відзначився дебютним голом своєї збірної на чемпіонатах Європи.

Водночас він встановив цікавий рекорд – став одним з найбільш вікових бомбардирів в історії турніру. На момент взяття воріт у поєдинку з австрійцями македонцеві виповнилося 37 років та 321 день. Він став другим найстаршим автором голу на Євро.



Пандєв забив дебютний гол Північної Македонії на Євро / Фото Getty Images

Що відомо про вихід Північної Македонії на Євро-2020 Північна Македонія вийшла на чемпіонат Європи після виїзної перемоги над Грузією у фіналі плей-офф відбору Ліги націй.



Долю зустрічі та путівки на Євро-2020 вирішив єдиний гол, який забив Горан Пандєв у другому таймі на 52 хвилині.

Взяв требл з Інтером

Головним досягненням у кар'єрі Горана Пандєва вважається перемога у Лізі чемпіонів з міланським Інтером в сезоні 2009/10. Він приєднався до команди Жозе Моурінью посеред сезону та допоміг "нерадзуррі" завоювати требл.

Македонець був ідеальним футболістом для португальського наставника. Він без жодних заперечень виконував вказівки тренера та віддав усі сили на полі. Не в останню чергу завдяки Пандєву Інтер й здобув перемогу в Кубку Італії, Серії А та ЛЧ понад 10 років тому.



Пандєв з кубком Ліги чемпіонів / Фото з інстаграму Горана Пандєва

Двічі йшов зі збірної

Нині Горана Пандєва буквально носять на руках вболівальники Північної Македонії, однак раніше ситуація була кардинально іншою. Фанати вимагали від збірної результатів і критикували футболістів за кожен невдалий поєдинок, а найбільше бруду лилося на лідера македонців.

Вперше у Пандєва урвався терпець в 2010 році, коли збірна Північної Македонії зіграла внічию з Вірменією у відборі на Євро-2012. Уболівальники вкотре "рознесли" команду і Горан ухвалив рішення піти. Проте, швидко повернувся, пропустивши лише два матчі.

Пішов зі скандалом у 2013 році

Другий відхід зі збірної Горана Пандєва супроводжувався величезним скандалом у 2013 році. Тоді Північна Македонія посіла останнє місце в групі у відборі до Чемпіонату світу, що проходив у Бразилії. Гравець розкритикував футбольну систему країни та назвав себе відповідальним за результат.

Те, що відбувається зі збірною, – велика ганьба. Як капітан я зобов'язаний нести повну відповідальність за останнє місце. Я не буду шукати виправдань. Я, Горан Пандєв, головний винуватець того, що збірна не поїде на чемпіонат світу до Бразилії та займає останнє місце в групі, – сказав футболіст.

Тоді він додав, що йде зі збірної та у відчаї наголосив, що у всіх проблемах можна звинувачувати тільки його. Горан Пандєв повернувся через 2 роки, а у 2020 допоміг кваліфікуватись македонцям на Євро. Сьогодні він головна надія країни та улюбленець нації.

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Євро-2020 – лебедина пісня

Нещодавно Горан Пандєв зробив цілком логічну заяву про те, що Євро-2020 стане для нього лебединою піснею. Однак після поєдинку з Австрією можна зробити висновок, що він перебуває у прекрасній формі в свої 37 років.

Саме тому збірній Україні потрібно з усією відповідальністю підійти до матчу з Північною Македонією. Адже вмотивований бажанням увійти в історію чемпіонатів Європи нападник може створити проблеми суперникам.

Горан Пандєв ніколи не грав проти України, хоча за час його кар'єри збірні провели 4 матчі – форвард завжди був відсутнім у заявці. Ймовірно, вперше він протистоятиме нашій національній команді 17 червня у рамках Євро-2020.