Збірна України прикро програла в першому стиковому матчі за вихід на Євро-2022

У першому матчі плей-офф Євро-2022 жіноча збірна України вдома поступилася Північній Ірландії. Матч завершився з рахунком 1:2 на користь гостей.

Україна – Північна Ірландія 1:2

Голи: Апанащенко, 22 – Фернес, 5, Мегілл, 57

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Першими забили північні ірландки на 5-й хвилині. На 22-й хвилині рахунок зрівняла Дарія Апанащенко.

І все ж останнє слово залишилося за суперницями української збірної. Гості вирвали перемогу на 57-й хвилині завдяки голу Мегілл.

Матч-відповідь відбудеться 13 квітня у Белфасті. Україна зберігає всі шанси вийти на континентальну першість у 2022 році.