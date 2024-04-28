Україна здобула другу поспіль розгромну перемогу на чемпіонаті світу з хокею

Команда Дмитра Христича не помітила спротив Нідерландів. Українці наразі йдуть без втрат очок, але матчі з прямими конкурентами ще попереду.

Україна – Нідерланди 4:0

Голи: Пангелов-Юлдашев (07:13), Мережко (12:41), Захаров (33:11), Пересунько (45:44).

Збірна України у ці дні проводить матчі чемпіонату світу у дивізіоні ІВ. Минулого року команда змінила тренера, новим наставником "синьо-жовтих" став Дмитро Христич, пише 24 канал.

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Крокуємо до підвищення

Першу гру українці провели в суботу, розгромивши Естонію з рахунком 8:0. Друга гра мала бути більш складною для нашої команди, адже суперником була збірна Нідерландів.

Втім і команда Дугласа Мейсона не стала на заваді Україні. Вже у першій чверті підопічні Христича створили гандикап у дві шайби. Пангелов-Юлдашев забив у більшості, а подвоїти рахунок вдалось Мережку.

Зрештою у двох наступних періодах Україна забила ще по одному разу завдяки Захарову та Пересуньку. Таким чином, наша команда здобула другу поспіль розгромну перемогу на ЧС – 4:0.

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Україна набрала максимальні шість очок разом з Китаєм та Литвою. Саме з цими командами підопічні Христича поведуть боротьбу за підвищення у класі. Наступний матч буде для "синьо-жовтих" лобовим – 30 квітня проти китайців.