Україна отримала "золото" чемпіонату світу-2014 у веслуванні після дискваліфікації росії

Вже не вперше через російський допінг змінюється історія світового спорту. Українські веслувальники піднялися на подіумі після "срібла" воьсмирічної давнини.

Як українцям перейшло "золото" ЧС-2014

Українська четвірка веслувальників в особі Юрія Чебана, Олександра Максимчука, Вадима Ціпана та Віталія Голюка була визнана чемпіонами світу 2014 року.

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У 2014 році чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное приймала москва . Максимчук, Ціпан, Голюк та Чебан за його підсумками здобули "срібло" естафети 4х200 метрів у каное-одиночках.

Українська команда поступилася росіянам Алєксєю Коровашкову, Андрєю Крайтору, Ніколаю Ліпкіну та Івану Штілю. Вісім років російська четвірка перемогла з відривом у більш ніж п'ять секунд.

Проте 22 липня Міжнародна федерація каное (ICF) оголосила про нових чемпіонів.Внаслідок дискваліфікації результату росіян українцям перейшли золоті нагороди турніру.

Допінг вкотре відібрав медалі у росіян

Спортивний арбітражний суд (CAS) відсторонив від змагань трьох росіян: олімпійського чемпіона Лондона Алєксандра Дяченка, Ніколая Ліпкіна та перевеслувальницю Алєксандру Дупік.

CAS підтримав апеляції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), якими воно оскаржувало рішення ICF не відсторонювати трьох згаданих росіян у 2021 році. У керівному веслувальному органі погоджувалися, що справа стосувалася маніпуляцій в Московській антидопінговій лабораторії. Проте вважали, що для відкриття індивідуальних проваджень проти зазначених веслувальників було недостатньо доказів.

WADA оскаржило рішення ICF та отримало схвальну відповідь від суддів CAS. Апеляції були затверджені, а Дяченко, Ліпкін та Дупік отримали значні терміни дискваліфікації (по чотири роки - для Дяченка та Ліпкіна, два роки — для Дупік).

У рішенні CAS йдеться, що у пробі Ліпкіна – учасника "золотого" старту ЧС-2014 – за червень того року були виявлені заборонені речовини тренболон, метенолон та оксандролон. Через це результат російської четвірки було дискваліфіковано, а українців призначили чемпіонами світу.

Таким чином, завдяки цій медалі Україна вже має 11 золотих нагород на чемпіонатах світу. Найкращий результат українців – три "золота" – був здобутий на ЧС-2021.