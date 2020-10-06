10 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч Ліги націй між збірними України та Німеччини, а вже 13 жовтня на тій же арені і в тому ж турнірі збірна України зустрінеться з національною командою Іспанії.

На матч Ліги націй Україна – Німеччина почали продаж квитків, повідомляє сайт УАФ. Квитки коштують від 150 до 1000 грн. Купити їх можна тільки онлайн на сайті ticketsbox.com.

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Так само будуть реалізовувати квитки на матч Україна – Іспанія. Ціни – ті ж. Обидва матчі пройдуть на НСК "Олімпійський". Арену можна заповнити на 30% – на 21 тисячу глядачів.

Матчі збірної України у жовтні

7 жовтня збірна України в гостях проведе товариський матч проти збірної Франції.

10 жовтня українцям належить зіграти в Лізі націй проти Німеччини, а 13 жовтня – проти Іспанії. Обидві зустрічі пройдуть на "Олімпійському" в Києві.

Допомогти збірній України як мінімум в матчі з Францією не зможуть відразу 12 гравців, які спочатку були викликані в табір збірної. Олександр Зінченко, Сергій Кривцов, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Віталій Буяльський та Владислав Супряга отримали травми, а ще шість українських гравців з "Шахтаря" вирушили на самоізоляцію через два позитивних тести на коронавірус у клубі.