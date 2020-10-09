Що : 3-й тур Ліги націй Де : Київ, НСК "Олімпійський" Коли : 21:45 Де дивитися : Телеканал "Футбол 1", ТРК "Україна"

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Історія протистоянь

Історія протистоянь між Україною та Німеччиною бере свій початок у 1997 році, пише 24 канал. Тоді команди зустрілися у відборі на чемпіонат світу 1998 року. У першому поєдинку німці відсвяткували перемогу 2:0. У Києві гра завершилася без голів.

Через чотири роки шляхи команд знову перетнулися у відборі на чемпіонат світу – 2002 року. У Києві гра знову завершилася нічиєю, але 1:1. На виїзді "синьо-жовті" були бити 4:1.

Третій візит німців на НСК "Олімпійський" відбувся 14 листопада 2011 року. Це був товариський матч, на якому відбулося відкриття оновленого стадіону. Україна перемагала 3:1, але німці змогли вирвати нічию 3:3.

Поки останній матч команд відбувся у 2016 році на чемпіонаті Європи. Підопічні Йоахіма Льова перемогли на класі 2:0.

Німеччина – Україна відеоогляд матчу на Євро-2016

Кадрові проблеми України

Перед товариським матчем з Францією наставник збірної України зіштовхнувся, мабуть, з найбільшими кадровими проблемами в історії української команди.

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Аж 14 футболістів вилетіли з обойми Андрія Шевченка. Все розпочалося з коронавірусу у гравців "Шахтаря" Андрія Пятова й Тараса Степаненка. "Шахтар" вимушено пішов на ізоляцію.

8-го жовтня "гірники" отримали результати повторного тестування. Згідно з ним, дев'ятеро футболістів здали позитивні тести. Таким чином, у збірну України з "Шахтаря" поїхали тільки Марлос, Віктор Коваленко та довикликаний з "молодіжки" Валерій Бондар.

Хто точно не допоможе збірній України в Лізі націй

Олександр Зінченко (травма)

Сергій Кривцов (травма)

Євген Коноплянка (травма)

Сергій Болбат (травма)

Віталій Буяльський (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрій П'ятов (коронавірус)

Тарас Степаненко (коронавірус)

Андрій Лунін (коронавірус)

Юрій Паньків (коронавірус)

Микола Матвієнко (коронавірус)

Жуніор Мораес (коронавірус)

Безвиграшна серія Німеччини

Як би це дивно не звучало, але збірна Німеччини ще не перемагала в Лізі націй. У дебютному сезоні німці потрапили у дивізіон A, де протистояли Нідерландам та Франції. У жодного суперника підопічні Льова не виграли та мали опуститися у дивізіон B.

Та в УЄФА вирішили розширити дивізіон A до чотирьох команд, що врятувало "Маншафт" від матчів зі слабшими суперниками.

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У новому сезоні безвиграшна серія німців продовжилася. У першому турі буквально на останній секунді команда Льова втратила перемогу над Іспанією. У другому турі німці несподівано поділили очки зі Швейцарією.

Так, Німеччина грала у дещо резервному складі, проте донедавна лава запасних дозволяла "Маншафт" принаймні обігрувати команди рівня Швейцарії.

Чому Україна має шанси в грі з Німеччиною

Після провального чемпіонату світу 2018 року Йоахім Льов отримав новий кредит довіри. Тренер розпочав перебудову команди, виставивши за двері Томаса Мюллера, Матса Хуммельса та Джерома Боатенга. Покинув команду й Месут Озіл.

У німецькій пресі точаться дискусії, що Льов погарячкував з рішенням виставити за двері 31-річного Мюллера. У минулому сезоні Томас став найкращим асистентом Бундесліги.

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Чому Україна може виграти в Німеччини? Так, "Маншфат" має зірковіший склад і на фоні проблем України перевага гостей очевидна. Та наразі не зрозуміло, в який футбол хоче грати Німеччина.

Льов прививає команді схему 3:4:1:2 або ж 3:4:3 і наразі це не дає тих плодів, на які чекають німецькі фанати. Захист Німеччини не такий стабільний, як був раніше. Кремезні Зюле і Рудігер корисні у єдиноборствах, але не конкурентні у грі на випередження.

Здається, що Льов хоче омолодити склад Німеччини, але вже назріла не тільки зміна футболістів, а, мабуть, і тренерська...

Втім, у цьому сезоні Німеччина ще не грала з основними футболістами "Баварії" у складі. Ймовірно, на матч з Україною вийдуть Леон Горецка та Йозуа Кімміх, які вдало атакують з глибини. Саме їх потрібно виключити з гри.

Окрім того, велику загрозу нестимуть Серж Гнабрі та Тімо Вернер, які атакуватимуть високо з флангів та звужуватимуться у центр. У матчі з Україною. На щастя, гру пропустить нестримний Лерой Сане.

Ключовим для України буде вміння використовувати вільні зони, які німці зі своєю високою лінією захисту дадуть. Однак для цього "синьо-жовтим" потрібно буде долати високий пресинг.