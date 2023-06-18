Сергій Ребров анонсував зміни у збірній України на матч з Мальтою: що сказав тренер

Наставник "синьо-жовтих" очікує непросту гру з європейським карликом. При цьому Сергій Станіславович зазначив важливість дарування емоцій для глядачів.

У понеділок, 19 червня, збірна України проведе третій матч кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва "прийматиме" у словацькій Трнаві збірну Мальти.

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Напередодні зустрічі наставник "синьо-жовтих" поспілкувався із журналістами. Ребров анонсував кадрові зміни на третю червневу зустріч.

Завтра можна очікувати ротацію. Будуть грати ті гравці, які на даний момент готові. Я не розділяю гравців на футболістів молодіжної команди чи першої. Завтра побачите інший склад. Але ми повинні робити ротацію, бо граємо третю гру з проміжком 2-3 дні. Точно вона буде. Я впевнений, що буде важкий матч. Вони теж грали два дні тому, тому будуть так само втомлені. Але на цьому рівні в них є достатньо провідних гравців. Вони будуть готуватися дуже серйозно. Ми в першу чергу повинні думати про себе, як ми граємо. Ми поважаємо суперника, але повинні думати про нашу гру. Очікую, що завтра ми гратимемо в інший футбол, ніж в першому матчі,

– сказав Ребров.

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Україні потрібні емоції

Крім того, наставник визначив головну ціль національної команди. Сергій Станіславович згадав про допомогу воїнам та необхідність дарувати людям емоції.

Всі гравці збірної повинні своєю працею на полі приносити цим людям емоції. Нашим людям зараз не вистачає емоцій. Ми постійно дивимося новини, постійно донатимо ЗСУ. Тому у гравців зараз важлива роль – давати емоції нашим людям. Завтрашня гра повинна бути триггером для цих людей. Треба розуміти, що Україна є, що Україна бореться, Україна грає у футбол. Всі розуміємо, що скоро переможемо і повинні повертатися до нашого звичного життя. Зараз футболісти повинні допомагати людям та ЗСУ на полі своєю віддачею та духом,

зазначив наставник.

Ребров у збірній

Сергій Ребров був призначений головним тренером лише на початку червня. Під його керівництвом Україна зіграла внічию у спарингу з Німеччиною (3:3) та здобула вольову перемогу над Північною Македонією (2:3) у відборі на Євро-2024.

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Нагадаємо, що після трьох турів Україна йде другою у відбірковій групі на Євро, маючи по три очки разом з Італією та Північною Македонією. Лідером же є збірна Англії, що виграла всі три стартові зустрічі.