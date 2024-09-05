Ліга націй-2024/2025: календар матчів збірної України з футболу у дивізіоні В

Із вересня по листопад 2024-го року збірна України з футболу проведе свої матчі у рамках групового раунду Ліги націй-2024/2025. Команда Сергія Реброва стартує у дивізіоні В зустріччю із Албанією.

Через повномасштабну війну українська збірна продовжує проводити домашні поєдинки за кордоном. "Синьо-жовті" прийматимуть суперників у Польщі та Чехії, повідомляє 24 Канал.

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Розклад матчів збірної України

Україна потрапила в одну групу В1 до Грузії, Албанії та Чехії. Підопічні Сергія Реброва стартують та закінчать розіграш групового етапу матчем зі збірною Албанії, яка приємно здивувала на Євро-2024, хоч і не вийшла із "квартету смерті".

1-й тур. 07 вересня 2024 року. Україна – Албанія (21:45)

– Албанія (21:45) 2-й тур. 10 вересня 2024 року. Чехія – Україна (21:45)

(21:45) 3-й тур. 11 жовтня 2024 року. Україна – Грузія (21:45)

– Грузія (21:45) 4-й тур. 14 жовтня 2024 року. Україна – Чехія (21:45)

– Чехія (21:45) 5-й тур. 16 листопада 2024 року. Грузія – Україна (19:00)

(19:00) 6-й тур. 19 листопада 2024 року. Албанія – Україна (21:45)

Відзначимо, що переможці груп у дивізіонів В підіймуться до дивізіону А. Збірні, які посядуть останні місця в дивізіоні В, опустяться до дивізіону С. Команди, які займуть треті сходинки у групах дивізіону А та В, зіграють у плей-оф за підвищення або пониження (вдома і у гостях) проти команд, які посядуть другі місця у групах дивізіону В та С відповідно.