"Ісландія набагато складніша за боснійців": Андрій Лунін висловився про матч відбору на Євро

Збірній України залишився лише один крок для виходу на чемпіонат Європи-2024. Команда Сергія Реброва у вирішальній грі битиметься зі збірною Ісландії.

Збірна України з футболу у вівторок, 26 березня, проведе вирішальний матч плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва у Вроцлаві зійдеться зі збірною Ісландії.

Слідкуйте з нами Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу за вихід на Євро-2024

Минулу стадію плей-оф наша команда пройшла не без проблем. Програючи Боснії і Герцеговині 0:1, "синьо-жовті" змогли забити двічі лише під завісу зустрічі. Тепер же команда очікує на не менш важкий матч проти ісландців, про що розповів воротар Андрій Лунін.

Настрій бойовий, залишилась одна гра. Треба віддати все. Ісландія набагато складніша за боснійців. Команда більш організована команда, більш силова і, мені здається, з більшим досвідом. Гра буде 100% набагато важче, складніше та вимогливіше. Ми до цього йшли. Якщо хочеш потрапити на Євро, треба обігрувати будь-кого. Зробимо усе, що країна та наші люди пораділи,

– заявив голкіпер Реала.

Нагадаємо, що Андрій Лунін провів за національну команду 11 матчів. Крім того, цього сезону воротар став основним гравцем мадридського Реала, вигравши конкуренцію у Кепи Аррісабалаги. На його рахунку 10 кліншитів у 23-х матчах. Сам клуб лідирує у Ла Лізі та вже вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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Матч Україна – Ісландія відбудеться у польському Вроцлаві. Старт – о 21:45 за київським часом. Переможець пари отримає путівку на чемпіонат Європи-2024, де доєднається до групи Е з Бельгією, Румунією та Словаччиною.